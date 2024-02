Dominio Inter: il dato sui minuti in svantaggio è impressionante!

La vittoria per 4-0 contro il Lecce ha confermato il momento di forma eccezionale dell’Inter di Inzaghi, capace di vincere in facilità anche con un ampio turnover. Un dominio nerazzurro testimoniato dalle 10 vittorie su 10 nel 2024, ma anche da altri numeri impressionanti.

In questo campionato di Serie A, infatti, l’Inter ha passato in vantaggio 1218 minuti in vantaggio su 1444 totali. Un dato ancor più sensazionale se si guarda al tempo passato in sotto nel punteggio: solo 38 minuti in 25 giornate (27 con il Sassuolo, 6 con la Juventus e 5 con la Roma).