Dove vedere Fiorentina-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta TV e streaming

Ricomincia la Coppa Italia per l’Inter di Antonio Conte. Dopo aver solamente sfiorato la finale nella passata edizione, perdendo per 2-1 complessivamente tra andata e ritorno contro il Napoli di Gennaro Gattuso, la formazione nerazzurra ha una nuova opportunità con l’edizione 2020/21 contro la Fiorentina, nella sfida di mercoledì 13 gennaio alle 15.00. Ovviamente, a fronte dei tanti impegni dell’ultimo periodo, ci si aspetta un ampio turnover per quanto riguarda le scelte sia di Conte che di Cesare Prandelli. Scopriamo però alcune informazioni utili su come e dove vedere Fiorentina Inter.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Fiorentina-Inter? La partita sarà trasmessa su Rai Uno, con post-partita sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre). Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet tramite Rai Play. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match, oltre alla live reaction in tempo reale su YouTube, Facebook e Twitch a partire dalle 13.45. Fischio iniziale del match alle 15.00.

Fiorentina-INTER, le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Eysseric, Kouame.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Eriksen, Sensi, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.

