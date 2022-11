Dove vedere Inter-Bologna: diretta TV e streaming del match

Le informazioni necessarie per seguire la partita dei nerazzurri di domani sera

Enrico Traini

Dove vedere Inter-Bologna in diretta TV e streaming — Dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, l'Inter è chiamata subito a reagire per tornare alla vittoria e non perdere ulteriore terreno in campionato. A San Siro, i nerazzurri sfidano il Bologna, reduce da 3 vittorie consecutive, nella 14a giornata di Serie A. Il calcio di inizio sarà mercoledì 9 novembre alle 20.45.

Informazioni utili per seguire Juventus-Inter — Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Bologna sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Sport, al canale ZONA DAZN (numero 214), per gli abbonati che lo hanno nel proprio pacchetto.

