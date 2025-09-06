Dove vedere Juventus-Inter, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire il derby d'Italia
Quando si gioca Juventus-Inter, 3^ giornata Serie A
Appena due turni dopo l’inizio della Serie A, c’è stata subito la prima sosta per le gare delle Nazionali e alla ripresa del campionato andrà in scena una delle sfide più attese dell’anno, ovvero Juventus-Inter. I nerazzurri arrivano a questo match con 3 punti dopo il ko con l’Udinese in casa mentre i bianconeri sono a quota 6.
Il calcio d’inizio di Juventus-Inter, match della terza giornata del campionato di Serie A 2025/2026, è fissato per sabato 13 settembre alle ore 18:00 (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL DERBY D’ITALIA).
Juventus-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?
Juventus-Inter verrà trasmessa sabato 13 settembre alle ore 18:00 in diretta tv su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
La gara che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino, sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Juventus-Inter in diretta insieme a voi!