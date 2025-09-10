Netta favorita in Serie A: l’algoritmo PREVEDE ogni vincente

Mancano pochissimi giorni e ripartirà il campionato di Serie A con il terzo turno che si disputa dopo un fine settimana caratterizzato dalla prima sosta per le gare delle Nazionali. Ora che il mercato è concluso si inizia a fare sul serio e ci saranno già anche i primi big match che possono iniziare a pesare sulla stagione.

In vista della ripartenza della Serie A e di tutti gli altri campionati d’Europa, il CIES ha pubblicato un suo report nel quale indica quali sono i club che hanno maggiori chance di vincere in ognuna delle 29 leghe europee prese in esame. Tra quelle con la percentuale più alta ci sono ovviamente quei club come Stella Rossa, PSG e Ferencvarosi che vincono quasi sempre.

Lo spunto interessante arriva però se si analizzano soltanto le squadre di Serie A. L’Inter viene infatti indicata come la squadra nettamente favorita per vincere lo Scudetto con il 25,6% di possibilità. Alle sue spalle si piazza la Juventus con il 18,2% di chance e poi a seguire Napoli (17,4%), Roma (13,3%) e Milan (11,3%).