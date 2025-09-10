Skriniar torna sull’addio all’Inter: “Sarei rimasto ma…”

Uno dei giocatori che più ha fatto arrabbiare i tifosi dell’Inter al momento del suo addio alla squadra è stato Milan Skriniar. Il difensore slovacco nell’estate del 2023 ha lasciato la squadra nerazzurra a parametro zero per trasferirsi al PSG.

Tuttavia, per lui l’avventura in Francia non è andata come si augurava e ora milita nel Fenerbahce. Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Skriniar svela inoltre che sarebbe rimasto all’Inter con l’offerta economica giusta, queste le sue parole in merito:

“Con il giusto ingaggio sarei rimasto, non volevo andarmene a zero. Il PSG aveva già fatto un offerta l’anno prima: l’Inter mi disse che se non fosse arrivata un’offerta per un altro giocatore della rosa mi avrebbero venduto. Loro volevano prendere un giocatore con caratteristiche diverse dalle mie. Poi alla fine non sono riusciti ad acquistarlo e la società disse che non mi avrebbe più venduto. Io ho deciso di non rinnovare perché volevo andare a Parigi. Non per la città, ma per l’ambizione della squadra che era quella di vincere la Champions League. Questa era la mia ambizione“.