10 Settembre 2025

CAOS arbitro Juve-Inter: tifosi infuriati per un suo errore

Polemiche tra i tifosi nerazzurri

Rimessa irregolare in Bologna-Inter

La designazione arbitrale per Juve-Inter, la sfida senza dubbio più attesa del terzo turno di Serie A, sta facendo molto discutere. In rete molti tifosi si stanno infatti lamentando per la scelta dell’AIA di optare per Andrea Colombo come arbitro del derby d’Italia in programma sabato alle ore 18 all’Allianz Stadium.

Il direttore di gara della sezione di Como è infatti colui che non si è accorto dell’errore della rimessa laterale battuta dal Bologna molto più avanti e che ha portato al gol di Orsolini nella sfida persa dall’Inter al Dall’Ara, lo scorso 20 aprile. Si è trattato di una rete e di una sconfitta risultati poi determinanti per lo scudetto perso dalla squadra di Inzaghi.

Ecco di seguito alcuni commenti su X sponda nerazzurra e sponda bianconera:

Federico De Milano

