CAOS arbitro Juve-Inter: tifosi infuriati per un suo errore

La designazione arbitrale per Juve-Inter, la sfida senza dubbio più attesa del terzo turno di Serie A, sta facendo molto discutere. In rete molti tifosi si stanno infatti lamentando per la scelta dell’AIA di optare per Andrea Colombo come arbitro del derby d’Italia in programma sabato alle ore 18 all’Allianz Stadium.

Il direttore di gara della sezione di Como è infatti colui che non si è accorto dell’errore della rimessa laterale battuta dal Bologna molto più avanti e che ha portato al gol di Orsolini nella sfida persa dall’Inter al Dall’Ara, lo scorso 20 aprile. Si è trattato di una rete e di una sconfitta risultati poi determinanti per lo scudetto perso dalla squadra di Inzaghi.

Ecco di seguito alcuni commenti su X sponda nerazzurra e sponda bianconera:

Strano che la nuova versione di “HurragoBbentus” non ricordi che Colombo ha regalato la vittoria al Bologna lo scorso campionato (togliendoci un punto) facendo battere la rimessa laterale 25 metri più avanti 🤣🤣🤣 September 10, 2025

🚀 Pronti per la 3' di #SerieA , pronti per un nuovo episodio di CALCIOPOLI 2.0 in #juventusinter



🟥 Arbitro designato #colombo

con precedenti poco chiari che vi allego#inter prepariamoci a giocare contro 12 in campo



Si prevedono episodi dubbi



CALCIOPOLI È TORNATA AMICI https://t.co/9s5VZxt70n — InterOak (@InterOaktree) September 10, 2025

Si sono portati avanti con la pressione mediatica, nonostante quello penalizzati da Colombo sono palesemente gli interisti visto il peso specifico di quella rimessa laterale tecnicamente errata, da ripetere, che ha portato al gol del Bologna togliendo un punto determinante — Cibidibidebe (@cibidibidebe) September 10, 2025