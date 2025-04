Moviola Bologna-Inter: rimessa irregolare prima del gol

Grande nervosismo in casa Inter dopo il gol incassato dal Bologna nella sfida della 33a giornata di Serie A. Tutta la panchina nerazzurra ha protestato in maniera veemente per una rimessa laterale, antecedente a quella del gol, che sarebbe stata battuta diversi metri avanti.

Così è effettivamente stato, come confermato da Luca Marelli nel post-partita di Bologna-Inter di DAZN. L’opinionista arbitrale, infatti, ha certificato un vantaggio esagerato da parte dei rossoblù, che hanno battuto oltre 10 metri più avanti rispetto all’uscita del pallone.

Queste le sue parole:

“Ci sono state due rimesse laterali prima del gol. La prima è quella incriminata ed è quella su cui discutere. Il pallone esce di fronte alla panchina dell’Inter, ma la rimessa verrà battuta 4-5 metri oltre la linea di centrocampo. Sono 12, 13, 14 metri più avanti. C’è un guadagno eccessivo, ma il VAR non può intervenire, per due motivi: la rimessa laterale è precedente a un’altra e non può intervenire sulle riprese di gioco”.