Dove vedere Napoli-Inter: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Napoli-Inter in TV e streaming

Siamo giunti all’ultima delle tre trasferte in una settimana per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo i pareggi di Torino e Lisbona, è tempo di sfidare il Napoli campione d’Italia. Walter Mazzarri, nuovo tecnico dei partenopei arrivato durante la sosta, farà il suo (nuovo) esordio al Maradona, con l’obiettivo di accorciare ulteriormente sui nerazzurri, attualmente a +8 in classifica. L’Inter vuole mantenere la vetta solitaria espugnando uno stadio da sempre ostico. Calcio d’inizio in programma domenica 3 dicembre alle 20:45.

Informazioni utili per seguire Napoli-Inter

Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN, con la telecronaca che sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Napoli-Inter, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Napoli-Inter in diretta insieme a voi!