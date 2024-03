Dove vedere Atletico Madrid-Inter in diretta TV e streaming

L’Inter è attesa dalla dura sfida con l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, per conquistarsi il passaggio del turno nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con il vantaggio di aver vinto 1-0 la gara di andata.

In caso di pareggio o di vittoria, i nerazzurri accederanno al sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2023/24, che andrà in scena venerdì 15 marzo 2024 a Nyon, dalle ore 12, come di consueto nella sede dell’Uefa in Svizzera.

Informazioni utili per seguire il sorteggio dei quarti di Champions League

Sarà possibile seguire in diretta i sorteggi dei quarti di finale di Champions League 2023/24 su diverse piattaforme, sia in tv che in streaming. Gli accoppiamenti da Nyon verranno trasmessi in chiaro su Canale 5 e Uefa.com.

Inoltre, tramite abbonamento, sarà possibile seguire l’evento anche sulle sulle seguenti tv e piattaforme: Prime Video, Mediaset Infinity, Sky e Now.

In caso di passaggio del turno dell’Inter, noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire il sorteggio dei quarti di finale di Champions League in diretta insieme a voi!