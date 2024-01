Il ds del Verona SBOTTA: “Mancanza di rispetto del VAR sul 2-1”

Al termine del concitato finale di Inter-Hellas Verona, Sean Sogliano, direttore sportivo dei veneti, è intervenuto ai microfoni di DAZN, per protestare furiosamente dopo il gol del 2-1, viziato da un possibile fallo di Bastoni su Duda.

GOL DEL 2-1 – “Sono molto rammaricato e deluso. Oggi penso che sia stata una mancanza grande di rispetto verso una società che con difficoltà sta cercando di onorare il campionato fino alla fine. Nell’episodio del 2-1 dell’Inter è impossibile che in sala VAR dei tecnici preparati non abbiano visto che il gol era da annullare in maniera molto chiara e non possono non aver avvisato l’arbitro. Penso che tutti abbiano voluto che il calcio migliorasse inserendo la VAR. Questa è una mancanza di rispetto. Poi abbiamo sbagliato il rigore, e forse la partita doveva finire così, perché ci sono cose più del VAR che determinano le partite. Però dei professionisti non possono mancare di rispetto e fare un errore così. Sono molto deluso. Gli errori li accettiamo, li facciamo tutti, ma un errore così in sala VAR non si può. O c’è mancanza di rispetto o qualcosa che… io non so, sono molto in difficoltà a commentare. Non è giusto quello che è successo oggi. Oggi il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto”

SPIEGAZIONI – “Spiegazioni? Servono a poco quando il risultato è già determinato. La VAR è stata inserita per questo motivo, quando c’è qualcosa di talmente netto da far cambiare un gol. Quello che è successo oggi è molto, molto grave”.