Due anni di presidenza per Steven Zhang: l’Inter di Conte cerca il regalo contro lo Shakhtar

Steven Zhang festeggia oggi i due anni di presidenza dell’Inter. Il giovane numero uno nerazzurro infatti era subentrato infatti il 26 ottobre 2018 ad Erik Thohir e da allora ha fatto parecchia strada.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Zhang, che è tornato da qualche giorno in Cina ed ha finito di scontare la quarantena preventiva dopo la permanenza in Italia, parteciperà, probabilmente mercoledì, al consiglio di amministrazione che certificherà la perdita d’esercizio relativa all’anno 2019-2020 per una cifra di poco superiore ai 100 milioni. Rimane da vedere se, data la delicata situazione relativa al Covid-19, i soci potranno partecipare fisicamente oppure in si dovrà attuare il tutto in video conferenza.

Intanto l’Inter di Antonio Conte, in Ucraina per affrontare lo Shakhtar Donetsk domani sera in Champions League, si prepara per cercare di celebrare i due anni di presidenza del giovane rampollo con un’importante vittoria.

