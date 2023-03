Questo Dumfries è improponibile: venderlo a giugno sarà un’impresa

La grave insufficienza di Denzel Dumfries ormai non fa nemmeno più notizia. L’esterno olandese già la scorsa stagione aveva dimostrato di avere grandi limiti, soprattutto lato intelligenza tattica, ma in questa sono letteralmente esplosi, complici le difficoltà di tutta la squadra.

Dumfries dà l’impressione di non capire mai quale è la cosa giusta da fare in una determinata situazione: goffo e titubante, rischia sempre di fare danni da entrambe le parti del campo. Quando gli riesce la cosa giusta sembra sia più per caso che per sua volontà. In attacco non punta MAI l’uomo, non cerca mai il fondo: serve solo come “palo” per scambiare col compagno a 5 metri con un retropassaggio rasoterra molle e spesso anche sbagliato. In difesa invece emerge tutta la sua goffaggine: posizionamento spesso errato, entrate kamikaze, chiusure mancate e chi più ne ha più ne metta.

Intendiamoci, Dumfries non è assolutamente la causa di tutti i mali dell’Inter. Tuttavia la fragilità difensiva e l’incapacità di sfondare sulle fasce, sono indubbiamente ANCHE colpa sua: la fascia destra nerazzurra è ormai una zona di campo che non dà più nulla. Emblematico il fatto che in fase offensiva abbia fatto più Bellanova (Bellanova, non Garrincha) in 7 minuti di lui in quasi 90. Qualcosa non va ed è evidente, nonostante tutti fossimo consapevoli dei suoi limiti tecnici.

La sua involuzione è decisamente preoccupante, specie perché l’Inter contava su una sua cessione estiva per rimpinguare le casse del club ed evitare sacrifici ben più dolorosi. Ma ora la domanda sorge spontanea: chi si accollerebbe un giocatore che sta giocando in questa maniera? D’accordo che in Premier sono abituati a spendere cifre folli per giocatori “normali”, ma questo Dumfries è davvero improponibile. Difficile che, nonostante soldi da regalare a destra e sinistra, il Chelsea o altre big inglesi vogliano investire su di lui. Il Piano A dell’Inter rischia di naufragare: senza la quarantina di milioni messi in conto per l’addio dell’olandese, bisognerà cercare soluzioni alternative. Sia in entrata che in uscita: QUESTO Denzel non può essere il titolare nell’Inter.

Si spera in un colpo di reni sul finire di stagione che però, dopo tanti tentativi, sembra un’utopia. L’Inter annaspa, Dumfries di più: speriamo arrivi in fretta giugno per tutti…