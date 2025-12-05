Dumfries quando rientra? L’Inter mette nel mirino questa sfida

L’Inter anche contro il Como dovrà fare i conti con le assenze sulla fascia destra. Né Darmian né Dumfries riescono a recuperare per quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto con i lariani.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è però uno spiraglio per la sfida di Champions League contro il Liverpool. L’esterno olandese sta rispondendo positivamente alle terapie per il problema alla caviglia e spera di aggregarsi al gruppo nei prossimi giorni. L’obiettivo è strappare una convocazione per l’importante match europeo, che arriverà esattamente un mese dopo l’infortunio rimediato nella gara contro la Lazio.

Anche Matteo Darmian resta indisponibile. Per lui Chivu attende ancora il via libera dello staff medico prima di procedere al reinserimento in squadra. La mancanza dei due esterni ha pesato non poco in questo periodo: sulla corsia destra sono stati adattati prima Carlos Augusto, poi Luis Henrique e Diouf, con quest’ultimo che, a sorpresa, è sembrato l’unico esperimento ben riuscito.

Le prossime ore saranno decisive per capire se l’olandese riuscirà effettivamente a recuperare in tempo per la trasferta europea.