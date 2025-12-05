Chivu-Fabregas, faccia a faccia a San Siro: il possibile e il presente

Inter-Como non è solo una partita tra due squadre vicine in classifica, ma anche un incrocio di destini tra due allenatori che, per un momento, avrebbero potuto ritrovarsi su panchine opposte. Da una parte Cristian Chivu, dall’altra Cesc Fabregas. Come scrive Tuttosport proprio lo spagnolo era stato sondato dall’Inter lo scorso 4 giugno, quando Piero Ausilio volò a Londra per provare a strapparlo al Como. Tentativo fallito. Oggi, a distanza di sei mesi, Fabregas si prepara a sfidare proprio l’uomo che ha ereditato quel posto mancato.

I numeri raccontano di un Como solido e ambizioso: 24 punti in classifica, soltanto tre in meno rispetto ai nerazzurri, una sola sconfitta raccolta fin qui e la miglior difesa del campionato, con appena sette gol incassati, primato condiviso con la Roma.

Fabregas ha già dato risposte importanti sul campo, ma anche in casa Inter non si guarda con rimpianti al passato. Con Chivu in panchina, i nerazzurri hanno messo alle spalle le ombre della scorsa annata e sono tornati a competere ad alti livelli. Ma domani sarà un banco di prova importante per i nerazzurri, che hanno già incassato 3 sconfitte su 4 scontri diretti e sono chiamati ad invertire il trend in una gara che potrebbe dirci tanto sulle prospettive della stagione.