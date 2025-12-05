Inter-Como, tre dubbi per Chivu: la scelta su Diouf

Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia l’Inter torna in campo per la quattordicesima giornata di Serie A ed attende il Como a San Siro. Alla vigilia della sfida contro gli uomini di Fabregas, Chivu si trova a sciogliere almeno tre dubbi per definire l’undici iniziale.



Secondo La Gazzetta dello Sport, c’è ancora un ballottaggio aperto sulla corsia di destra con Diouf – che dopo la buona prestazione contro il Venezia e reduce dal suo primo gol in nerazzurro – appare in vantaggio su Carlos Augusto.

A centrocampo Zielinski è in lizza con Sucic e Mkhitaryan, ormai recuperato, per una maglia da titolare. In difesa, invece, Acerbi sembra favorito su Bisseck per completare il reparto arretrato.

Rispetto alla gara con il Venezia, tornano in campo dal primo minuto diversi titolari: Sommer, Akanji, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Dimarco e Lautaro. Dovrebbe quindi ricomporsi la Thu-La in attacco, nonostante dalla panchina Pio e Bonny premano per trovare spazio. Restano indisponibili Dumfries, Darmian, Palacios e Di Gennaro.

La probabile formazione dell’Inter vede un 3-5-2 con Sommer tra i pali; linea difensiva composta da Akanji, Acerbi e Bastoni; a centrocampo Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco; in avanti la coppia Lautaro-Thuram.