Annunciato l’addio di Sommer: “Oaktree vuole questo profilo”

E’ stata una prima parte di stagione sino a questo momento particolarmente movimentata per Yann Sommer. Il portiere dell’Inter, in particolare dopo le sfide contro Juventus e Milan, è stato beccato sia dalla stampa che da una parte di tifoseria. La sua avventura in nerazzurro, a causa del contratto in scadenza a giugno, potrebbe quindi volgere al termine una volta conclusa l’attuale stagione.

A fare chiarezza sugli scenari futuri del club, ci ha pensato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Secondo il noto giornalista, sono ridotte le chance che riguardano una possibile permanenza dello svizzero oltre questa annata. Oaktree, dunque, ha già dato il via libera ai dirigenti dell’Inter per ricercare un nuovo profilo, possibilmente in linea con i parametri anagrafici richiesti.

Queste le ultime: “E’ vero che l’Inter è già alla ricerca di un profilo per giugno, perché Sommer è in scadenza e difficilmente rinnoverà. Chiaro che ci devono ancora essere dei colloqui e non è stata ancora presa una decisione, ma l’Inter sta già lavorando ad una possibile partenza di Sommer qualora non dovesse rinnovare. L’Inter è già alla ricerca di profili interessanti, soprattutto giovani. L’idea della proprietà è quella di puntare su calciatori giovani che possano creare un valore di mercato importante all’interno del club”.