La sosta ha fatto bene a Christian Eriksen. Il centrocampista danese con la maglia della Nazionale ha cambiato decisamente passo rispetto a quello tenuto con l’Inter. Nei tre impegni contro Isole Far Øer, Islanda ed Inghilettera, Erisksen non solo ha sfoderato ottime prestazioni, ma in ognuna ha trovato la rete.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<