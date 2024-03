L’esito del confronto tra Acerbi e l’Inter: la decisione del club

Si è svolto nella giornata di ieri un inevitabile colloquio tra l’Inter e il difensore Francesco Acerbi, in merito alle accuse di razzismo da parte di Juan Jesus, per quanto accaduto durante la gara di San Siro contro il Napoli.

Come riportato da Sky Sport, il giocatore nerazzurro avrebbe ribadito la sua posizione emersa nella giornata di lunedì: nelle sue parole rivolte al giocatore brasiliano del Napoli non ci sarebbe stato alcun intento discriminatorio. Acerbi verrà ora ascoltato dalla Procura federale nei prossimi giorni.

Dal canto suo l’Inter ha deciso di non fare alcun comunicato in merito alla vicenda e, come scrive La Gazzetta dello Sport, attenderà l’eventuale sanzione inflitta dal Giudice sportivo prima di prendere qualsiasi provvedimento.

Il club non vuole vedere il suo nome associato in alcun modo al razzismo e, pertanto, in base all’esito della vicenda prenderà punirà Acerbi. Non solo una multa, a rischio potrebbe esserci anche il futuro in nerazzurro del difensore.