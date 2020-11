Eurorivali – Un calcio di rigore ferma il Real Madrid, con il Villareal termina in parità

Il Real Madrid di Zinedine Zidane non riesce a trovare la giusta continuità necessaria per spiccare il volo: i Blancos, che mercoledì sera sfideranno l’Inter nella gara valida per la quarta giornata di Champions League, sono stati infatti fermati sul pareggio in casa del Villareal. La formazione spagnola, alle prese con un gran numero di infortuni, era passata in vantaggio subito dopo il calcio d’inizio grazie alla rete messa a segno da Mariano Diaz, salvo poi essere raggiunta ad un quarto d’ora dal termine da un rigore calciato da Gerard Moreno.

Per la squadra di Zinedine Zidane si tratta della seconda gara di fila senza vittorie, dopo la sconfitta con il Valencia arrivata poco prima della sosta per le Nazionali. Un risultato che tiene inchiodato il Real Madrid in quarta posizione, a meno tre dalla capolista Real Sociedad (che deve ancora scendere in campo) ed a due punti dallo stesso Villareal, secondo in graduatoria.

