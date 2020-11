UFFICIALE – Torino, c’è anche un quarto positivo verso la gara con l’Inter: il comunicato

La sensazione è che questo conteggio ce lo porteremo dietro sino all’ultimo istante prima che Inter e Torino scendano finalmente in campo, a quanto pare unico antidoto all’incessante conteggio di nuovi contagiati: sì, perché è arrivato anche il quarto positivo nel gruppo squadra del Toro, come annunciato dal club granata in un comunicato ufficiale, e questo non è altro che uno degli iper-previsti effetti collaterali della sosta per le Nazionali, che non ha interrotto – anzi – la circolazione del virus tra i calciatori.

Ecco quindi il comunicato della società granata: “Il Torino Football Club comunica la positività al Covid-19 di un altro calciatore reduce dagli impegni della sua Nazionale – si legge – Il tesserato, che per precauzione era già stato isolato dal gruppo squadra, è attualmente asintomatico e seguirà tutto l’iter nel rispetto del protocollo sanitario”.

