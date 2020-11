Eurorivali – Shakhtar Donetsk, con l’Oleksandrija è solo 1-1: arancioneri in dieci per 60 minuti

Non è Dodò l’ex Inter: è sempre brasiliano, certo, ma è un classe 1998 di proprietà dello Shakhtar Donetsk da tre stagioni quello che è andato in gol nella sfida di oggi tra, appunto, lo Shakhtar Donetesk e l’Oleksandrija, nella partita valida per la decima giornata del campionato ucraino. Una partita che si è risolta con un pari: al gol di Dodò (47esimo minuto) ha risposto quello di Banada al 53esimo minuto, in una gara complicata sin (quasi) dall’inizio da un’espulsione ai danni di Junior Moraes, alla mezz’ora, che ha complicato i giochi per gli eurorivali dell’Inter.

Con questo pareggio, lo Shakhtar rimane secondo in classifica, a -3 dalla Dinamo Kiev che guida la classifica dall’alto dei suoi 23 punti. Per contro, lo Shakhtar rimane l’unica squadra imbattuta del campionato, con le sue 5 vittorie e 5 pareggi nelle prime dieci giornate. Inter e Shakhtar si affronteranno, a San Siro, il prossimo 9 dicembre.

