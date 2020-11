Accadde Oggi – 21 novembre 1999, l’Inter travolge il Lecce 6-0 ma Ronaldo fa crac: per il fenomeno è l’inizio dell’incubo

E’ il 21 novembre ’99, e sono i primi mesi di una stagione che per l’Inter, a posteriori, avrà ben poco di positivo. Sulla panchina c’è Marcello Lippi, che dopo i successi alla Juve non riuscirà a ripetersi in nerazzurro, lasciando a tifosi e ambiente un ricordo tutt’altro che positivo negli anni a venire. L’Inter scende in campo a San Siro contro il Lecce, e dopo una serie di risultati negativi, tra cui una sconfitta nel derby, la squadra si riprende infliggendo ai salentini un 6-0 di sapore quasi tennistico. Ma anche quel giorno verrà ricordato in modo tutt’altro che positivo: nel secondo tempo Ronaldo accuserà un grave dolore al ginocchio, e per lui e per i tifosi sarà solo l’inizio di un lungo calvario, fatto di lunghi mesi di assenza e pesanti ricadute che impediranno al brasiliano di lasciare il segno come avrebbe potuto. Di seguito gli highlights della partita:

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Inter: Peruzzi, Panucci, Blanc, Fresi, Moriero (46’ Cauet), J. Zanetti, Di Biagio, Jugovic, Georgatos, Ronaldo (59’ Recoba), Zamorano (76’ Colonnese). Allenatore: Lippi

Lecce: Chimenti, Juarez, Viali, Savino, Balleri, Conticchio (66’ Bonomi), Lima, Piangerelli, Colonnello (57’ Traversa), Sesa (57’ Biliotti), Lucarelli. Allenatore: Cavasin

Reti: 2’ Georgatos, 12’ J. Zanetti, 18’ Jugovic, 45’ Zamorano, 50’ Ronaldo (r), 65’ Recoba

