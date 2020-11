Eurorivali – Il Borussia M non va oltre il pari contro l’Augsburg: 1-1 che lascia l’amaro in bocca a Rose

Si è parlato, per l’Inter, di pareggite – e in effetti che l’Inter sia andata più volte incontro a pareggi deludenti è un fatto acclarato – ma anche il Borussia Monchengladbach, squadra rivale dei nerazzurri in Champions League, non ha fatto molto meglio in occasione della partita di questo pomeriggio contro l’Augsburg. La squadra di Rose, infatti, non è andata oltre l’1-1 in casa contro un avversario rimasto in dieci mentre era proprio il Borussia a condurre per 1-0.

Un pari deludente, appunto, visto che sono stati proprio i padroni di casa a creare più dei propri avversari e a passare in vantaggio con Neuhaus al quinto minuto. La gara sembrava essersi messa su un piano favorevole agli uomini di Rose anche con l’espulsione di Framberger (66esimo) tra le fila degli ospiti, che tuttavia hanno trovato la rete del pareggio all’88esimo minuto, a firma di Caligiuri. Inter e Borussia Monchengladbach si sfideranno in Champions League il prossimo 1 dicembre.

