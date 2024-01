Fabbian STREGA Thiago Motta: pronto un NUOVO ruolo

Sebbene non sia più legato direttamente al mondo Inter, Giovanni Fabbian rimane un giocatore osservato sempre con grande attenzione dal club nerazzurro. Il motivo è il diritto di riacquisto da 12 milioni di euro che il club ha nei confronti del Bologna, dove il classe 2003 sembra aver convinto Thiago Motta a dargli sempre più fiducia.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come il tecnico brasiliano sia molto affascinato dal suo talento e, in particolare dal suo fiuto del gol. Tanto da immaginare per lui una posizione più avanzata, addirittura da attaccante. L’idea potrebbe essere messa in pratica nella partita contro il Cagliari, vista l’assenza di Zirkzee.

L’opinione di Passione Inter

Se questa trasformazione da “falso 9” dovesse andare in porto, chissà che l’Inter non ci faccia un pensiero per riportarlo presto a Milano. D’altronde, i nerazzurri cercano giocatori proprio con quelle caratteristiche e il talento del vivavio potrebbe essere il nome giusto.