La festa continua: doppio concerto per celebrare lo Scudetto

Continueranno ancora a lungo i festeggiamenti dell’Inter per la vittoria del 20° Scudetto da parte dell’Inter. Domenica 19 maggio, al termine della gara con la Lazio, i nerazzurri riceveranno la coppa dalla Lega Serie A.

Dopo la premiazione, i tifosi nerazzurri che riempiranno gli spalti di un San Siro tutto esaurito, potranno assistere a un mini-concerto: sul palco salirà prima Luciano Ligabue, che canterà “Urlando contro il cielo”, brano che da anni accompagna i gol dell’Inter. A seguire, salirà sul palco Tananai, che canterà due brani.

La musica non si ferma qui, però. Come racconta La Gazzetta dello Sport, lunedì 20 è previsto al Castello Sforzesco l’evento privato per dipendenti e sponsor, nel corso del quale si esibiranno Max Pezzali e il trio Madame, Rose Villain e Tananai. Quest’ultimi canteranno per la prima volta dal vivo “Ho fatto un sogno”, brano celebrativo del 20° Scudetto.

Non è prevista la presenza di Steven Zhang o del padre, ma dovrebbero esserci alcuni rappresentanti di Suning, come racconta sempre la Rosea.