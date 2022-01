La FIFA annuncia nuove regole sui prestiti: come influenzerà l’Inter?

Nuove regole in arrivo sui prestiti dal prossimo luglio

Alessio Murgida

A luglio sono in arrivo nuove regole sui prestiti internazionali. Le modifiche, come annunciato dalla stessa FIFA, vedranno i club limitati a un numero di 8 prestiti in internazionali in entrata e 8 in uscita.

Questo numero verrà poi abbassato a 7 prima dell'inizio della stagione 2023-2024 fino a 6 dalla stagione 2024-2025 in poi.

Le regole non copriranno i prestiti all'interno della stessa nazione, ma solo internazionali. Anche se la FIFA ha avvisato le associazioni nazionali di modificare le proprie regolamentazioni (come fatto dalla FIFA) entro il primo luglio 2025.

È importantissimo sottolineare come queste nuove regole non riguarderanno i giocatori under 21 e i prodotti dei settori giovanili (cioè giocatori che abbiano giocato in quel club per almeno 3 anni dai 15 ai 21 anni).

Come influenzeranno l'Inter queste nuove regole?

L'Inter conta 24 prestiti in uscita (più quello di Lazaro in prestito con diritto di riscatto). Ma nessuno di questi, ad eccezione di Lazaro, rientra nei criteri fissati dalla FIFA nel numero degli 8 prestiti internazionali in uscita.

Se invece guardiamo in ottica futura, contando anche quelli nazionali, allora il solo Dalbert rientra nei prestiti "presi di mira" da parte della FIFA. Sarà vietato, inoltre, girare un giocatore ad un terzo club se è già in prestito. In questo caso, allora, anche Salcedo (in prestito al Genoa, girato poi allo Spezia) rientra nei prestiti che in futuro non saranno possibili effettuare. Infine, la durata del prestito sarà limitata a un anno.