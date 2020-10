Figueroa: “Sanchez è formidabile, tra i migliori del calcio cileno. Prossimo capitano della Nazionale? Vidal, vi spiego perché”

Sono due calciatori cileni molto importanti per l’Inter. Arturo Vidal ed Alexis Sanchez sono nuovi acquisti nerazzurri e legati da un rapporto che va oltre le questioni di campo. Di loro due ha parlato una leggenda del calcio cileno, Elias Figueroa. L’ex calciatore ha parlato ai microfoni di redgol.cl, esprimendo un giudizio su chi potrebbe essere il capitano ideale della Nazionale dopo l’infortunio di Medel.

Queste le sue parole: “La fascia di capitano deve essere scelta dai giocatori, che scelgono tra di loro. Io sceglierei Arturo Vidal. E’ un centrocampista, ma ha grande esperienza anche in altri ruoli , avendo giocato anche in difesa. Ha una grande personalità. Sanchez? Anche lui ce l’ha, è straordinario, formidabile, uno dei migliori del calcio cileno. Ma per presenza e per ruolo preferisco affidare la fascia a Vidal”.

