Financial Times: “Cosa succede tra Zhang-Oaktree e caso Milan”

Dopo la fuga di notizie degli ultimi giorni, quest’oggi è arrivata anche la versione del Financial Times sul caso che riguarda il prestito di Oaktree a Suning. In seguito ai rallentamenti con il fondo Pimco per il nuovo finanziamento, giungono importanti novità che inevitabilmente potrebbero condizionare il futuro dell’Inter.

Il noto quotidiano economico-finanziario, infatti, ha sentito alcune persone molto vicine ad Oaktree le quali hanno chiarito la posizione del fondo californiano. Secondo queste fonti, l’azienda – contrariamente ad alcune indiscrezioni rimbalzate in Italia – non starebbe ostacolando Zhang nel processo rifinanziamento del prestito entro la scadenza del 20 maggio.

Non sarebbe intenzione di Oaktree, dunque, trattenere il controllo delle quote di maggioranza dell’Inter. Ciò significa che difficilmente assisteremo ad un altro caso analogo a quello che nel 2018 vide protagonista il Milan, quando il fondo Elliott subentrò alla vecchia proprietà cinese per il mancato pagamento del prestito alla società di Paul Singer.