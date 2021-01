Financial Times – Bc Partners in pole, ma non solo: altri due fondi interessati all’Inter

Continua a regnare incertezza intorno al futuro dell’Inter: quest’oggi il Consiglio di Amministrazione ha confermato la contrazione dei ricavi a causa della pandemia, e si rincorrono le voci riguardanti una possibile cessione del club da parte del gruppo Suning. Stando a quanto riportato il Financial Times, in pole position c’è Bc Partners, già da tempo considerato in lizza nelle trattative riguardanti la società di Viale della Liberazione.

Il fondo con sede a Londra, però, non sarebbe l’unico interessato all’Inter. Anche gli svedesi di EQT avrebbero infatti messo gli occhi sulla società nerazzurra, ed in lista ci sarebbero anche gli americani di Arctos Sports Partners. Secondo il quotidiano britannico, Goldman Sachs dovrebbe essere l’intermediaria per questo tipo di operazione, che vedrebbe muoversi circa 900 milioni di euro: questa, infatti, la valutazione fatta per il club di Viale della Liberazione.

