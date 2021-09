Fiorentina-Inter, le formazioni UFFICIALI: sorpresa a destra, Dzeko-Lautaro davanti

Squadre in campo a Firenze alle ore 20.45

A circa un'ora al calcio d'inizio di Fiorentina-Inter, partita in programma oggi a Firenze per le 20.45, i tecnici delle due squadre, rispettivamente Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi, hanno diramato le formazioni ufficiali delle loro compagini. Inter che si presenta a questa partita dovendo far fronte alle assenze di Vidal e Correa, viola che dovranno rinunciare a Pulgar.