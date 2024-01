Fiorentina, un TITOLARISSIMO torna in campo: obiettivo Inter

L’Inter è impegnata stasera nella finale di Supercoppa Italiana, ma già domenica i nerazzurri saranno di nuovo in campo in Serie A, contro la Fiorentina. Una trasferta molto difficile, con la squadra di Inzaghi che, con una partita in meno, dovrà cercare di rimanere in scia alla Juventus.

Come riportato da la Repubblica, a complicare ancor di più l’impegno dell’Inter potrebbe essere il rientro di Nico Gonzalez. L’esterno argentino è fuori da metà dicembre, ma dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo questa settimana.

Serve ancora prudenza sulle sue condizioni, ma è chiaro che l‘obiettivo e la speranza di Italiano sono quelli di riaverlo in campo per la sfida di domenica sera all’Artemio Franchi.