Ultimo impegno per l’Inter prima della sosta per le nazionali. I nerazzurri vogliono riscattarsi in campionato dopo l’eliminazione in Champions League e a San Siro affrontano il Napoli, campione in carica, nella 29a giornata di Serie A.

Inzaghi ne cambia solo un paio rispetto alla sfida di Madrid: fuori i due olandesi, De Vrij e Dumfries, dentro gli italiani Acerbi e Darmian. Confermati, dunque, il terzetto titolare di centrocampo e la coppia d’attacco Thuram-Lautaro Martinez.

Niente da fare per Osimhen nel Napoli, con Calzona che conferma il 4-3-3, con il terzetto composto da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia in attacco. A centrocampo giocherà Traoré, al fianco di Anguissa e Lobotka.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Napoli: