BC Partners congelato, avanti tutta con Fortress. Svolta Inter: Zhang vuole chiudere entro aprile

C’è una stagione da portare ancora al termine, ma è chiaro come le prossime settimane saranno decisive e importanti anche sul fronte societario. Come riportato da Tuttosport, Suning vuole tenersi stretta l’Inter: la trattativa con Fortress Investiment Group, per il finanziamento di 250 milioni di euro (150 subito, 100 dopo) che permetterebbe al club nerazzurro di saldare tutte le scadenze entro fine stagione, va avanti senza grande clamore mediatico.

I discorsi tra le parti sono in una fase avanzata, mentre l’offerta di BC Partners, tra i 750 e gli 800 milioni di euro, per la cessione del club è congelata: Steven Zhang ha fretta , il numero uno dell’Inter vuole tornare ad aprile in Italia con l’accordo in mano con Fortress.

