FOTO – Al via la nuova era della Curva Nord dell’Inter: lo striscione

Come riportato nelle scorse settimane , la storica Curva Nord dell' Inter è pronta cambiare conformazione dopo 53 anni . A partire dalla gara di stasera contro il Napoli , infatti, i vari gruppi ultras saranno unificati.

A San Siro è già tutto pronto per la nuova era del tifo nerazzurro, con il nuovo vessillo della Curva Nord Milano 1969 già in mostra in uno striscione appeso ad una delle balaustre di San Siro.