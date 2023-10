FOTO – Lukaku torna a San Siro: la Curva prepara il “benvenuto”!

Il tradimento di Lukaku nei confronti dell’Inter ha lasciato ferite profonde nel cuore dei tifosi nerazzurri, che non sembrano disposti a perdonare il belga, ora alla Roma. E la Curva Nord è pronta a riservargli un “benvenuto speciale” per il suo ritorno a San Siro, in programma il prossimo 29 ottobre.

Nella foto qui sotto, infatti, è possibile leggere un messaggio del tifo organizzato nerazzurro, che invita alla massima partecipazione all’accoglienza ostile che è in corso di preparazione.