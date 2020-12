Fuochi d’artificio sotto l’hotel dell’Inter, Conte non ha sentito nulla. Il retroscena: quando gioca in trasferta…

Emerge un nuovo retroscena sul blitz notturno sotto l’hotel dell’Inter da parte di alcuni tifosi del Borussia Moenchengladbach che, alla vigilia della sfida di Champions League, hanno cercato di intimidire la squadra nerazzurra però senza successo.

Il campo ha parlato e l’Inter si è portata a casa i 3 punti. L’aneddoto riguarda il mister Antonio Conte: come riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro non ha sentito i fuochi d’artificio e non si è svegliato durante la notte perché quando la squadra gioca in trasferta dorme sempre con i tappi.