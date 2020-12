Pericolo biscotto? Cambiasso non ha dubbi: “Inter, il Real vorrà vincere a tutti i costi”

Esteban Cambiasso, ex centrocampista di Inter e Real Madrid, non ha dubbi: i Blancos nell’ultima giornata di Champions League non faranno calcoli e contro il Borussia Moenchengladbach scenderanno in campo solo per vincere.

La sfida riguarda da vicino l’Inter. In caso di vittoria contro lo Shakhtar e un pareggio a Madrid, la squadra di Conte verrebbe eliminata dalla Champions League. Ma tutti i giochi sono ancora aperti, ecco le parole del Cuchu: “Vi dico già per certo che non ci sarà alcun biscotto tra Real e Borussia. Conosco bene il Madrid, in casa non può permettersi di pareggiare e passare secondo nel girone perché la sua storia dice altro. Ne sono sicuro al 100%, l’Inter deve pensare a vincere e basta”.

