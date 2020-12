I tifosi del Borussia M provocano, Lukaku risponde in campo: gigante incontenibile

Chissà se i tifosi del Borussia Monchengladbach avranno imparato la lezione. Gli ultras tedeschi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno sbagliato a guastare il sonno alla vigilia della sfida con petardi e lattine.

Soprattutto hanno sbagliato a far arrabbiare Romelu Lukaku. Tutta la sua forza ieri sera si è abbattuta sul povero Borussia: l’attaccante belga ha innescato il primo gol di Darmian, il palo di Lautaro e ne ha segnati due. Mille palloni difesi e mille cavalcate. Un gigante incontenibile: 4 gol su 4 partite in Champions; 7 su 8 in campionato.

