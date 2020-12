Borussia M-Inter, i giornali benedicono il ritorno di Brozovic: “Sempre presente, gioca con personalità”

E’ stato un ritorno in grande stile quello di Marcelo Brozovic nel corso del match giocato interamente a centrocampo contro il Borussia M’Gladbach. Dopo lo stop causa coronavirus, l’Inter ha potuto così ritrovare il suo faro a centrocampo, ieri protagonista soprattutto per i recuperi preziosissimi che hanno consentito alla manovra nerazzurra di respirare nei momenti di difficoltà. Soprattutto la scivolata nella propria area di rigore su Thuram durante il secondo minuto di recupero direttamente sul pallone, dimostra la grande voglia e personalità che il croato ha messo in campo. Andiamo dunque a vedere come i principali quotidiani sportivi italiani hanno valutato la sua prestazione:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Benedetto rientro, manda in porta Lautaro nel primo tempo ma nel tabellino lo trovi solo quando lo rifà con Lukaku. Fa il doppio lavoro: mediano e regista, il Covid è dimenticato.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Davanti alla difesa, gestisce molto bene la manovra. E’ sempre presente, sempre attento, gioca con grande personalità.

TUTTOSPORT 7.5 – Nonostante i 15 giorni di stop per Covid, è presente. Regia, pressing e tanti palloni recuperati: da un suo recupero nasce lo 0-1 e poi serve l’assist a Lukaku per l’1-2.

PASSIONE INTER 6.5 – Passato il covid, è gettato subito in campo da Conte per sopperire la squalifica di Vidal. Ciò non significa che il croato debba assumere i compiti del cileno, difatti mette le sue caratteristiche a disposizione della squadra, riuscendo a dare tempo e calma alle manovre del collettivo. Forse superficiale in certe coperture a centrocampo. Mezzo punto in più per la scivolata con cui ferma Thuram in pieno recupero in area nerazzurra.

