GdS – Darmian come Giaccherini: ecco perché Conte lo adora

Arrivato come uno degli acquisti più sottovalutati degli ultimi tempi, da quando Matteo Darmian è sbarcato all’Inter non ha davvero sbagliato una partita. L’ex difensore del Parma si è messo dal primo istante completamente a disposizione del tecnico Antonio Conte che ne ha difatti apprezzato il grande impegno. Dopo una serie di prestazioni positive in maglia nerazzurra, ieri ha ricevuto la fiducia dell’allenatore in una gara importantissima, ripagata tra l’altro con la rete che ha sbloccato il match sull’assist di Gagliardini.

Come ha fatto notare questa mattina La Gazzetta dello Sport, idealmente Darmian può rappresentare ciò che per Conte era Giaccherini quando allenava sia la Juventus che la Nazionale. Uno di quei calciatori che raramente finisce sulle prime pagine dei quotidiani, ma che in campo l’allenatore adora per la grande affidabilità. La sua presenza, tra l’altro, potrà avere un doppio effetto benefico sul giovane Hakimi. Innanzitutto perché potrebbe agevolare la crescita del marocchino senza grandi pressioni, ma anche per stimolare lo stesso ex Real Madrid a dare sempre qualcosa in più per meritarsi il posto da titolare.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<