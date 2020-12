Borussia M-Inter, Lukaku è uno show continuo per i quotidiani. Il secondo gol è il suo manifesto

In certe serate Romelu Lukaku diventa davvero un calciatore inarrestabile. Già nel primo tempo aveva dato saggi di grande tecnica e velocità, con delle giocate che mai t’aspetteresti di vedere da un calciatore con la sua fisicità. Dopo il lavoro anche sfiancante al servizio della squadra dei primi 45 minuti, è poi iniziato lo show personale con la doppietta che ha tenuto in vita le speranze dell’Inter di qualificazione in vista della prossima giornata di Champions League. Andiamo a vedere come i quotidiani sportivi in Italia hanno esaltato la sua prestazione contro i difensori del Borussia M’Gladbach:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – Gli tireranno una lattina, la prossima volta da queste parti. Doppietta ieri dopo la doppietta dell’andata, il tacco che fa da apripista per l’1-0, un paio di cioccolatini a Lautaro: uno show continuo, un oceano di qualità.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – L’uomo chiamato ‘sponda’ spacca la linea difensiva del Borussia e crea le migliori situazioni per Lautaro, compresa quella che si stampa sul palo. Allora si mette in proprio e segna un gol da carroarmato: sposta di fisico Zakaria e di destro scaraventa la palla sul secondo palo. Applausi. Ma non gli basta. E’ ancora un suo sigillo a chiudere la partita. Compresa la nazionale sono 16.

TUTTOSPORT 8.5 – Quando si accende è imprendibile, il tacco per smarcare Gagliardini sul gol di Darmian è bellissimo; la rete del 2-1 è marchio di fabbrica di Lukaku: scatto, spallata a spostare il difensore e tiro a incrociare imparabile. L’1-3 è semplice.

PASSIONE INTER 8 – Il centravanti belga indossa il vestito delle grandi occasioni e sfoggia una super prestazione. Giocate di alta fattura che danno una scossa e accelerano il gioco della squadra. Tanto sacrificio nel primo tempo per consentire ai compagni un’uscita di palla più scorrevole. Nella ripresa approfitta di spazi molto più aperti per siglare una doppietta che lascia ancora margine per il sogno qualificazione. Semplicemente travolgente.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<