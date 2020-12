Gervinho: “Inter? So dei contatti col Parma, ma non c’è stato accordo. Mi fa piacere l’interesse di Conte”

E’ arrivata stamattina direttamente dalla bocca di Gervinho la conferma di una trattativa di mercato andata in scena la scorsa estate tra Inter e Parma. Il club nerazzurro, come sappiamo, avrebbe voluto imbastire uno scambio di prestiti con Andrea Pinamonti, ma evidentemente l’operazione alla fine non è andata in porto. Lo stesso centravanti ivoriano, richiesto fortemente da Antonio Conte per la sua grande capacità di poter spaccare in due le partite, ha raccontato di aver ricevuto l’interesse da parte del suo agente nell’intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Lei è stato un paio di volte sul punto di lasciare Parma: in gennaio quando doveva andare all’Al-Sadd e in estate quando la cercava l’Inter. Contento di essere rimasto?

“Credo si veda sul campo se sono felice. Ho avuto una vera esplosione da quando sono rientrato dalla Cina, quando un calciatore gioca bene ha sempre richieste. Sono felice a Parma”.

Ci può dire perché è saltata la trattativa con l’Inter? Vero che Conte la voleva a tutti i costi?

“So dei contatti tra Parma e Inter, il mio agente mi ha informato, ma alla fine non c’è stato accordo. Se ero un obiettivo di Conte mi fa piacere, ma onestamente non ne so più di voi”.

