GdS – La moviola di Borussia M-Inter: puntuale l’intervento del Var sul fuorigioco di Embolo. L’analisi sulla rete di Lukaku

Non è mancato certo il lavoro da svolgere alla squadra arbitrale comandata da Makkelie nel corso della gara vinta dall’Inter sul Borussia M’Gladbach. Soprattutto nel secondo tempo, difatti, il fischietto olandese ha dovuto prendere delle decisioni piuttosto importanti in un paio di occasioni. Prima sul secondo gol nerazzurro sul raddoppio di Gagliardini e Brozovic in recupero palla, e poi sulla terza rete della formazione tedesca giustamente annullata – come vedremo – per offside. Tutto questo nella moviola de La Gazzetta dello Sport:

LA MOVIOLA – Gli episodi principali della gara si concentrano soprattutto nel corso dei secondi 45 minuti. Al 64′ Brozovic rischia qualcosa recuperando la palla che poi Lukaku trasformerà nell’1-2, ma per l’arbitro non è fallo. L’episodio clou all’83’ quando i tedeschi trovano il 3-3. Il Var però fa scattare l’invito al monitor per Makkelie che vede come Embolo, sul tiro di Plea, salti con un piede oltre davanti Handanovic. Giusto annullare per fuorigioco. Per quanto riguarda i cartellini il direttore di gara è piuttosto severo, ma non tutti i gialli sembrano centrati.

