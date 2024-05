Futuro Inter, ora tutto possibile. GdS: “Rischio scenario pericoloso”

Non è ancora arrivata la firma sul rifinanziamento da parte di Steven Zhang con il fondo Pimco. La situazione tiene in apprensione tutto il mondo Inter. A frenare l’operazione c’è il muro da parte di Oaktree, che rischia di far saltare l’operazione, con l’attuale prestito che scade il20 maggio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’accordo potrebbe arrivare anche il fine settimana e per il trasferimento di denaro ci sarebbe tempo fino al 21. Tuttavia, se la situazione non dovesse risolversi, la triangolazione potrebbe proseguire anche oltre la scadenza di lunedì.

Gli scenari in quel caso sarebbero: il primo, inevitabile, sarebbe una battaglia legale tra Suning e Oaktree: il secondo, pericoloso in questa fase, è il blocco operativo dell’Inter, che arriverebbe alla vigilia di una sessione di mercato importante, con anche diversi rinnovi sul tavolo.

Una situazione delicata, sebbene, come racconta sempre la Rosea, Zhang starebbe trasmettendo serenità ai dirigenti anche in queste ore.