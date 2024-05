Gasperini SHOCK, attacca l’Inter: “In Italia si vince coi debiti”

E’ stata un’impresa storica quella compiuta ieri sera dall’Atalanta in Europa League contro il Bayer Leverkusen. Dopo la tripletta di uno scatenato Lookman e la gioia di un intero popolo per la vittoria del trofeo, hanno però stonato alcune dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini nel post partita della finale.

Il tecnico, ai microfoni di Rai Sport, ha prima accusato altri club di vincere accumulando debiti a differenza della sua Atalanta: “Ognuno ha i propri obiettivi, quello che ha fatto l’Atalanta è un titolo straordinario perché l’abbiamo fatto senza fare grandissimi debiti. Quando hai grandissimi debiti poi magari vinci anche tanti titoli, ma poi dopo vincerlo come ha fatto l’Atalanta ha un valore diverso”.

Pur senza citarla direttamente, Gasperini in conferenza stampa ha poi fatto riferimento diretto proprio all’Inter: “Godiamoci la vittoria di quest’anno, dove potremo arrivare l’anno prossimo non so. Questa è una squadra e una società che è cresciuta sempre nei risultati, lo ha fatto sempre mantenendo in equilibrio o addirittura in utile i propri conti. Questo credo sia l’aspetto straordinario di questa società, perché di solito in Europa e in Italia in particolare chi vince, abbiamo visto gli episodi di questi giorni, ha difficoltà a mantenere i costi. Invece l’Atalanta è riuscita a vincere essendo sostenibile, questo credo sia il merito più grande di questa società, è una cosa straordinaria”.