Gazzetta: “Nuovo faccia a faccia con Camano”. L’esito dell’incontro

L’Inter è al lavoro da mesi sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, ma c’è ancora da limare la distanza tra la richiesta di ingaggio del procuratore, Alejandro Camano, e l’offerta del club nerazzurro. Nella giornata di oggi, pertanto, c’è stato un nuovo faccia a faccia tra le parti.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, dall’incontro è emersa la volontà di continuare a dialogare, ma l’accordo non è ancora vicino. La distanza rimane ampia e i dirigenti nerazzurri si rivedranno insieme a Camano nei prossimi giorni, o direttamente dopo l’Assemblea dei soci in programma martedì 4 giugno.

L’opinione di Passione Inter

Il dialogo costante tra le parti in gioco (così come la volontà di rimanere che Lautaro ha ribadito più volte) è un dato importante e che lascia ancora buone speranze in merito al prolungamento di contratto. Tuttavia, è chiaro come l’agente del giocatore debba abbassare le richieste economiche, attualmente fuori dalla portata dell’Inter e, in generale, con pochi eguali in Europa.