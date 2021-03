GdS – Almeno dieci giorni prima del nuovo tampone per i quattro positivi. Galli: “Rinvio? Il minimo”

Sono saliti a quattro i positivi al Covid-19 in casa Inter. Questa mattina il club nerazzurro ha comunicato la positività di Stefan De Vrij e Matias Vecino con conseguente provvedimento da parte dell’ATS di Milano: stop all’attività sportiva fino al 21 marzo e niente partenza per i calciatori convocati nelle rispettive Nazionali. Come riporta La Gazzetta dello Sport ora i quattro calciatori in isolamento dovranno attendere almeno dieci giorni (se negli ultimi tre non hanno sintomi riconducibili al Covid) prima di effettuare un altro tampone.

Basterà poi solo un esito negativo per il rientro in gruppo: ed è questa la speranza di Antonio Conte in vista del prossimo match di campionato in programma sabato 3 aprile alle 20:45 sul campo del Bologna. Sullo stop dell’ATS si è anche espresso l’infettivologo Massimo Galli, ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai: “E’ la cosa giusta da fare quando c’è il timore che qualcuno scenda in campo con una positività anche non acclarata. Ove si sospetti un focolaio non vedo perché si debba andare a cercare un guaio, è il minimo da fare altrimenti si è fuori da ogni logica”.

INTER-SASSUOLO RINVIATA, I LEONI DA TASTIERA CONTRO L’INTER E LA SCIENZA>>>