Gds – L’infortunio di Calhanoglu spaventa l’Inter: Supercoppa a rischio

Il turco si dovrà sottoporre a nuovi esami, ma è in forte dubbio per il derby

Enrico Traini

Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo le diverse notizie di infortuni nella giornata di oggi, ne arriva un'altra ancora peggiore: Hakan Calhanoglu rischia di saltare la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Lo riferisce il sito de La Gazzetta dello Sport.

C'è preoccupazione per le condizioni del centrocampista turco, sostituito contro il Monza per un problema muscolare al flessore dell'anca. Un infortunio che potrebbe tenerlo fuorigioco per il derby della prossima settimana.

Preoccupano meno, invece, le condizioni di Barella, anche lui uscito acciaccato nell'ultima gara di campionato. In ogni caso, maggiori certezze sia per l'italiano che per il turco arriveranno domani, dopo gli esami ai quali i due si sottoporranno

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Giornata drammatica per l'Inter dal punto di vista degli infortuni. Sempre di oggi, infatti, sono le notizie degli stop di e Lukaku. La probabile assenza di Calhanoglu in Supercoppa, allora, colpisce con un'altra mazzata la già martoriata rosa nerazzurra. A centrocampo, poi, l'Inter è in emergenza totale, dal momento che non si sa se per il derby tornerà almeno Brozovic.