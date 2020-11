GdS – Inter, contro il Torino sarà anche sfida tra Lukaku e Belotti

La Serie A è pronta a ripartite. Archiviata la sosta per le Nazionali, che ha sorriso all’Italia, qualificatasi alle Final Four, il campionato riprenderà. L’Inter scenderà in campo domenica (ore 15) contro il Torino, che dovrà far a meno di Marco Giampaolo, positivo al Covid-19.

La sfida di San Siro contro i granata è di totale importanza per i nerazzurri, chiamati ad un piccolo tour de force per scacciare i malumori accumulati prima della pausa. Per farlo Antonio Conte si affiderà ad uno dei giocatori più fidati: Romelu Lukaku.

Il centravanti nerazzurro – rientrato ieri a Milano – col Belgio ha dato spettacolo, realizzando anche una doppietta nella vittoria (4-2) contro la Danimarca di Christian Eriksen, sempre di più verso la partenza a gennaio.

Se per l’Inter è Lukaku, il punto di riferimento per il Torino è Andrea Belotti. Il capitano granata – a segno contro la Bosnia, oltre che di fondamentale importanza nel successo con la Polonia – , è pronto a caricarsi la squadra per portarla fuori dalle sabbie mobili in cui è impantanata.

Lukaku e Belotti. Belotti e Lukaku. Così simili e così diversi. Entrambi “due soldati di fanteria”, scrive La Gazzetta dello Sport. Il belga come l’azzurro sono tremendamente simili. Entrambi curvi, entrambi centravanti predisposti alla fatica, al sacrificio e alla generosità per il bene del gruppo.

Basti pensare a quante volte il lancio lungo per entrambi è, molte volte, la chiave per sbrogliare una situazione pericolosa o, semplicemente, per dare fiato all’equilibrio della rosa. Big Rom e il Gallo, fratelli di fatica. Appuntamento a domenica per il primo faccia a faccia, in attesa della Nations League.

